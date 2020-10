WIB: 38% Polaków w czasie pandemii częściej korzysta z płatności bezgotówkowych

"Aż 38% badanych uważa, że koronawirus i to, co działo się w gospodarce, zmienia zwyczaje płatnicze i to jest coś, z czego czerpiemy optymizm, bo uważamy, że szybsze i wygodniejsze dokonywanie transakcji oraz niższe koszty związane z płatnościami bezgotówkowymi versus gotówka to jest coś, co warto odnotować"- powiedział wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) oraz przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Włodzimierz Kiciński podczas wideokonferencji.

Wybierając obrót bezgotówkowy, Polacy najczęściej korzystają z płatności kartą - 62% wobec 66% w 2019 roku, bankowości internetowej - 9% wobec 6% rok wcześniej, płatności urządzeniem (telefonem, zegarkiem, opaską) - 7% (bez zmian r/r). Co piąty Polak (20%) nadal płaci gotówką.

Według Kicińskiego, spadek odsetka osób, które płacą kartą może wynikać z faktu, że korzystają one częściej z bankowości mobilnej, czy też realizują transakcję za pomocą komputera stacjonarnego w internecie, a także korzystają z nowocześniejszych urządzeń płatniczych, jak opaska z chipem czy zegarek. Dla tych osób karta nie jest jedynym instrumentem, z którego korzystają.

Jak wskazał prezes WIB Waldemar Zbytek, spadek liczby płacących kartą może być częściowo związany z pandemią, która spowodowała znaczący wzrost obrotów w sklepach internetowych. Może na to wskazywać nieznaczny - ale jednak - wzrost liczby transakcji poprzez konto bankowe.

Ponad połowa Polaków (54%) jest zdania, że w okresie pandemii COVID-19 wzrosła liczba punktów handlowo-usługowych, w których może zapłacić kartą. W przypadku terenów wiejskich poprawę infrastruktury w tym zakresie odnotowało 57% mieszkańców. Jak wskazuje WIB, w głównej mierze jest to efekt aktywności Fundacji Polska Bezgotówkowa, której przez trzy lata działalności udało się niemal podwoić liczbę terminali płatniczych w Polsce do nieco ponad 1 mln.

Jednak, według 60% badanych, na targach, bazarach, a także w mniejszych punktach usługowych, takich jak szewc, kwiaciarnia czy warsztat samochodowy dostępność płatności bezgotówkowych nie jest wystarczająca.

"Ponad 80% Polaków ocenia dobrze dostęp do płatności bezgotówkowych w swoim otoczeniu. To dobra ocena, która ilustruje popularność tych płatności, przy czym 27% ocenia je bardzo dobrze. Brak terminalna jest jednak nadal główną przeszkodą w płaceniu kartą płatniczą, dostrzega ją 26% badanych. Targowiska i bazary z pewnością potrzebują terminali. Również branża spożywcza, sklepy beauty, służba zdrowia to obszary, gdzie liczba treminali płatniczych jest - zdaniem respondentów - niewystraczająca"- zaznaczył Kiciński.

Z badania WIB wynika także, że Polacy coraz chętniej korzystają z mikropłatności (60% badanych), przede wszystkim przy okazji płatności za parking, kupna biletów w komunikacji miejskiej, czy korzystania z automatów (np. z przekąskami).

"60% badanych korzysta z mikropłatności. To coś, co skłania nas do optymizmu, ale też rozszerzania tych usług. Jest spory obszar do nadrobienia, bo 40% nie korzysta z mikropłatnosci i to wydaje się potencjałem do wykorzystania" - powiedział Kiciński.

Limit kwoty, do której można płacić bez użycia kodu PIN, który został podniesiony w czasie wiosennego lockdownu do 100 zł jest postrzegany jako optymalny przez 62% respondentów, ale blisko co czwarty badany (24%) chciałby, aby kwota ta była dwukrotnie wyższa.

Polacy chcą jednak mieć nadal możliwość decyzji co do formy płatności - 62% respondentów uważa, że tempo rozwoju obrotu bezgotówkowego w kraju powinno pozostać na dotychczasowym poziomie, co w ich ocenie zagwarantuje wolność wyboru w tym zakresie. Według danych WIB, w okresie trwającej pandemii aż 89% Polaków nie spotkało się z odmową przyjęcia płatności w formie gotówki.

Badania pokazały także, że połowa Polaków (51%) uważa, że tradycyjne pieniądze nie są nośnikiem koronawirusa - najwięcej, bo aż 60%, jest takiego zdania wśród osób młodych (18-24 lata). Badani sceptycznie podchodzą także do apeli, aby nawet w przypadku korzystania z form bezgotówkowych, pamiętać o regularnej dezynfekcji np. kart płatniczych - aż 64% Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy wcale lub prawie wcale nie stosowało takiej praktyki odnośnie karty, używanej do codziennych płatności.

Badania pt. "Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2020", zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach kolejnej edycji kampanii "Warto Bezgotówkowo", w dniach 6-12 października, na próbie 1 035 osób.

