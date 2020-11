Wiceprezes Pekao: Klienci będą oczekiwali spersonalizowanej bankowości mobilnej

"Widzimy przyspieszoną transformację - w przechodzeniu klientów na kanał mobilny w szczególności - jak i kupowania usług przez kanał mobilny. My już wcześniej mieliśmy proces zdalny i konto na selfie, co spowodowało, że statystyki w tym obszarze nam wystrzeliły w górę. Na początku to był mały proces liczby kont, a nagle w trakcie pandemii blisko 30% kont otwieranych było na selfie. Ponad 50% pożyczek było udzielonych przez kanał internetowy i ten trend w trzecim kwartale z nami został" - powiedział Olszewski podczas panelu w trakcie XIII Kongresu Inwestycyjnego Xeliona.