Wielton miał wstępnie 94,4 mln zł EBITDA w 2020 r.

Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miała w szczególności pandemia COVID-19, która rozprzestrzeniła się w 2020 roku bardzo szybko we wszystkich częściach świata i była kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę transportową w tym okresie. W czasie pandemii Grupa skupiła się na utrzymaniu bezpiecznej produkcji, zarządzaniu płynnością finansową oraz wykorzystała lockdown do przeprowadzenia modernizacji skutkujących wzrostem efektywności operacyjnej i rentowności. Poprawa koniunktury w branży transportowej nastąpiła w drugiej połowie 2020 roku, co pozwoliło osiągnąć lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe za rok 2020, wskazano również.