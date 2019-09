Wielton podtrzymuje cele strategiczne na 2020 rok

W prezentacji spółka podała, że jej skonsolidowana sprzedaż wzrosła r/r o 34,9% do 1 326,2 mln zł w I poł. 2019 r. Przychody we Francji wzrosły o 23,6% r/r do 386,6 mln zł, w Polsce spadły o 0,6% r/r do 235,7 mln zł, w Wielkiej Brytanii wzrosły o 8,2% do 174,2 mln zł, we Włoszech spadły o 5,1% do 35,3 mln zł, w Niemczech wzrosły o 14% do 138,5 mln zł, a w Rosji wzrosły o 17,2% r/r do 103 mln zł.