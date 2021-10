WIG20 najwyżej od lat. Sprawdziliśmy, czy na akcjach da się jeszcze zarobić

Warszawska giełda pokazuje siłę w Europie. Pierwszą sesję tygodnia indeks WIG20 (grupujący 20 największych firm) zakończył ze wzrostem na poziomie prawie 2 proc. To duże, pozytywne zaskoczenie, bo w tym samym czasie na parkietach w innych krajach panowały mieszane nastroje. W niektórych przypadkach obserwowaliśmy spadki cen akcji , a jeśli już notowania rosły, to nie przekraczały 1 proc.

Kurs WIG20 dobił do poziomu 2457 pkt., co jest najlepszym wynikiem od lutego 2018 roku. Co ciekawe, w porównaniu z koronakryzysowym dołkiem z marca 2020 notowania są już niemal dwukrotnie większe. To oznacza, że najwięksi ryzykanci, którzy postawili na akcje z WIG20 w szczycie ubiegłorocznej paniki giełdowej, teraz mają dwa razy więcej pieniędzy.