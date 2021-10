Ropa najdroższa od 7 lat. Baryłka na giełdzie w USA przekroczyła kolejną granicę

Kryzys energetyczny

Ekspert zauważa, ze względu na dążenie do zmian pro-ekologicznych zapasy węgla w Azji są najniższe od wielu lat. I to akurat przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

- O powadze sytuacji świadczyły już wcześniej ograniczenia w dostawach prądu do chińskich fabryk oraz decyzja o wznowieniu wydobycia węgla , jednak sytuacja nie jest prosta. Region odpowiedzialny za znaczne wydobycie nawiedziły ulewy i powodzie, co będzie skutkować mniejszą produkcją. Zatem temat kryzysu energetycznego jest jak najbardziej żywy - ostrzega Kwiecień.

Brakuje ropy naftowej

Do tego kraje OPEC+ zdecydowały kilka dni wcześniej o zwiększeniu dostaw swojego surowca w listopadzie o zaledwie 400 tys. baryłek ropy dziennie. To kropla w morzu i zwiększa presję na dalszy wzrost cen ropy na globalnych giełdach paliw.

Paliwa zmierzają w kierunku 6 zł

Najnowsze wieści z rynku ropy naftowej martwią m.in. kierowców, którzy na stacjach paliw zostawiają coraz więcej pieniędzy i nic nie wskazuje na to, że miałoby się to zmienić w najbliższym czasie.

Ostatnie wyliczenia serwisu e-petrol.pl wskazywały na to, że średnia cena litra tańszej z benzyn kosztuje około 5,85 zł, a olej napędowy chodzi po 5,79 zł. Tymczasem prognozy na ten tydzień zakładają, że PB95 zdrożeje do 5,86-5,99 zł, a ON do 5,80-5,93 zł.