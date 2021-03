Wirtualna Polska podsumowała 2020 rok. Rosnący zysk w segmencie online, Telewizja WP rentowna

Łączne przychody Wirtualna Polska Holding ze sprzedaży w segmentach online i tv w 2020 roku wyniosły ponad 632 mln złotych. Były niższe o prawie 11 proc. w porównaniu do 2019 roku, z powodu wyników drugiego kwartału, na które znacząco wpłynęła pandemia COVID-19. Mimo to spółka zamknęła rok zyskiem netto wyższym o 15 proc., przekroczył on 81 mln zł.