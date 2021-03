Lockdown szkodzi złotemu. Kurs euro trzeci raz na szczycie - najwyżej od 2009 roku

Kolejny twardy lockdown wchodzi w życie od soboty 27 marca . Nie tylko zwykli ludzie reagują na sytuację, co objawia się m.in. kolejkami w marketach budowlanych czy u fryzjerów. Wzmożony ruch widać też na rynku walut - słabnie polska waluta i w efekcie rosną kursy dolara, franka, funta i euro.

Dolar kosztuje już prawie 3,95 zł, a jeszcze miesiąc wcześniej był po 3,70 zł. W kierunku 4,20 zmierzają notowania szwajcarskiej waluty, co działa na niekorzyść m.in. frankowiczów.

Za to z najwyższego od prawie pięciu lat kursu funta mogą się cieszyć Polacy pracujący na Wyspach, którzy wypłatę mogą już przemnażać przez ponad 5,40 zł, bo tyle wynosi kurs funta.

Tak mocnego euro i słabego złotego nie było ponad 12 lat. W lutym 2009 roku kurs euro wzrósł maksymalnie do 4,92 zł i wtedy miało to związek ze światowym kryzysem finansowym.

Przy każdym z dwóch dotychczasowych lockdownów w Polsce wartość euro szybowała ponad 4,60 zł, a ostatnio nawet kurs zbliżył się do 4,65 zł. Teraz, tuż przed trzecim lockdownem, jest już wyżej niż poprzednio.

Co dalej?

Najnowsze restrykcje mają obowiązywać co najmniej do 9 kwietnia. Po ile wtedy może być euro? Analitycy ostrożnie podchodzą do wskazywania konkretnych wartości, ale sugerują, że może być jeszcze droższe.