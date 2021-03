"Lockdown osłabi gospodarkę". Lewiatan krytykuje rząd za brak dialogu

andre64 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkam w Szwecji i obserwuje histerie zwiazana z coronavirusem w Polsce. W Szwecji sa rekomendowane zalecania, nikt nikogo nie sciga , wszyscy maja trzymac pewien dystans ( 2m ) i to wszystko. Restauracje, salony fryzjerskie , butiki , wszystko jest otwarte . Czy sa jakies konsekwencje tej liberalnej polityki wobec virusa? Nie ma. Zachorowania sie oczywiscie zdarzaja i , ktos moze z tego powodu umrzec , ale chyba jest tak samo a moze lepiej niz w Poslce , pomimo restrykcji i obostrzen , nikt tutaj nie umiera w tysiacach czy setkach tysiecy , teraz jedynia grupa taka sa tylko osoby starsze , domy starcow , gdzie wprowadzono wieksze obostrzenia . Pytanie wiec jest takie, czy te wszystkie restrykcje , ktore obowiazuja w Polsce sa przydatne , czy one pomagaja zwalczyc virusa ? Na przykladzie tylko Szwecji ( chyba na Bialorusi tez ) wydatnie widac, ze restrykcje nie pomagaja. Albo rzadowi chodzi o to , zeby przytrzymac wladze, i maja w tym jakis interes albo zupelnie nie maja pojecia a ich ekspertci to tacy polityczni , ktorzy pilnuja interesow partyjnych. Demonstracje napewno beda i bedzie ich coraz wiecej i wiecej , bo ludzie wiedza juz , ze absurd goni absurd. A my poprostu musimy z tym virusem zyc jak z innymi wieloma chorobami.