Konferencja premiera Morawieckiego. Rząd zaostrza lockdown. "Zbliżamy się do granicy wydolności"

Liczba zakażeń nie spada. W czwartek odnotowano ponad 34. tys. nowych przypadków koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas czwartkowej konferencji, że sytuacja w kraju jest bardzo poważna.

- Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Napór trzeciej fali koronawirusa jest bardzo silny, na tę chwilę mamy zajętych ponad 70 proc. łóżek i ponad 70 proc. łóżek respiratorowych. Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia, jesteśmy o krok od przekroczenia liczby, która uniemożliwi leczyć pacjentów, zrobimy wszystko, by do tego nie doszło - mówił szef rządu.

- To nie sprzęt jest tu winny, to problem z dostępnością medyków, którzy pracują bardzo ciężko. Nie jesteśmy w stanie mieć ich więcej - dodawał.

Premier wspomniał jednak także o "dobrej wiadomości" - bardzo rzadko dochodzi do zakażeń w służbie zdrowia.

Mimo wszystko potrzebne są nowe obostrzenia. - Ograniczenie mobilności, ograniczenie swobód gospodarczych jest konieczne. Myślę, że ludzie to rozumieją, że czasami możemy luzować, czasami musimy zaostrzać rygory - stwierdził premier Morawiecki.

Jednocześnie kilkukrotnie podkreślał, że wcześniejsze luzowanie obostrzeń było związane ze stanem gospodarki. - Musimy walczyć o życie i zdrowie Polaków, ale i miejsca pracy Polaków - dodał szef rządu.

NOWE OBOSTRZENIA W POLSCE (od 27 marca do 9 kwietnia):

Mniej osób w sklepach i kościołach

W sklepach i kościołach będzie obowiązywał bardziej rygorystyczny limit osób. Oznacza to zmniejszenie liczby osób mogących na raz robić zakupy lub uczestniczyć w obrzędach religijnych.

Ta liczba została zmniejszona do 1 osoby na każde 20 metrów kwadratowych, przy zachowaniu dystansu 1,5 metra od siebie w kościołach. W sklepach o powierzchni do 100 mkw. będzie to 1 osoba na każde 15 mkw., a w większych sklepach - 1 osoba na każde 20 mkw.

Hurtownie i składy budowlane będą działały normalnie, by zapewnić płynność branży budowlanej.

Zamknięte pozostają galerie handlowe, ale nadal pozostaje wyjątek dla aptek, drogerii, sklepów spożywczych, salonów prasowych i księgarni.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Rząd zdecydował się na zamknięcie salonów urody, kosmetycznych i fryzjerskich. Przestaną działać od soboty, kiedy w życie wejdą nowe obostrzenia.

Żłobki i przedszkola zamknięte

Zamknięte zostaną także żłobki i przedszkola. Pod opiekę tych placówek będą mogły trafiać wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Sport tylko dla zawodowców

Ograniczone będzie także działanie obiektów sportowych. Te od 27 marca do 9 kwietnia będą całkowicie zamknięte. Ćwiczyć będą mogli wyłącznie zawodowi sportowcy. Nowością jest zamknięcie kortów tenisowych i ścianek wspinaczkowych.

Wielkanoc i praca - apel o ograniczenie kontaktów

Rząd wydał też zalecenie, by Wielkanoc spędzić w gronie najbliższych, nie przemieszczać się i spędzić świąteczne dni we własnych domach. Premier podtrzymuje także apel o pracę zdalną tam, gdzie jest to możliwe.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl