Inflacja zjada 500+. Realnie to już 445+ i będzie gorzej

Marek 14 min. temu

Jak wiadomo efekt demograficzny 500+ jest żaden, więc logiczne było by go zlikwidować. PiS jednak poszedł w narrację, że program ten wyciągnął ileś tam tysięcy rodzin z biedy. Tyle, że gdyby dziś 500+ zlikwidować to w biedę wpadło by ich więcej niż wcześniej z niej wyszło. I to jest najlepszy dowód na to jakie spustoszenie sieje w tym kraju inflacja.