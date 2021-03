"Koszyk Dudy" po 6 latach. Rachunek robi wrażenie. Zobacz, ile kosztują rządy PiS

Zostawiając jednak Helwetów, warto odnotować, że dziś te same zakupy w Biedronce zbliżyły się do tych słowackich. Gdyby nie jajka w promocji, to suma przebiłaby nawet tę wartość. Regularna cena jajek L z chowu klatkowego, jakie kupił Andrzej Duda, to 5,99 zł. 30 jaj kosztuje zatem, poza promocją, 17,97 zł. W promocji zapłaciliśmy jednak mniej, bo 11,97.