Wirtualna Polska z rosnącymi przychodami i rekordowa EBITDA. Akcje na giełdzie najwyżej w historii

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding w segmentach online i tv wzrosły rok do roku o prawie 32 proc. i sięgnęły 519 mln złotych. Przychody gotówkowe w tym czasie wyniosły 502,69 mln zł wobec 377,87 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej jest wyższy prawie o 15 proc., a zysk netto to 44,3 mln złotych. Na wyniki składają się wzrosty, zarówno w obszarze mediów, jak i z działalności spółek e-commerce. Wirtualna Polska inwestuje w rozwój obu obszarów.

Wirtualna Polska wprowadziła również nowy standard reklam wideo. W ramach oferty 3x100 reklamodawcy płacą tylko za spoty wideo, które zostaną zliczone wg następujących kryteriów: 100 proc. playera z reklamą wideo widziane przez minimum 2 sekundy, niepominięte, czyli obejrzane do końca. To pierwsza taka oferta wśród polskich wydawców internetowych. Po wprowadzeniu wskaźnika viewability jest to kolejna innowacja, która uwiarygadnia kampanie prowadzone w WP.