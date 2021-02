Wizz Air otworzy w czerwcu bazę w Burgas i nowe połączenia, w tym z Poznania

"Samolot typu Airbus A320 będzie obsługiwać siedem nowych tras do Dortmundu, Eindhoven, Kijowa, Liverpoolu, Poznania, Tel Awiwu oraz Turku. Wraz z nowymi nowymi połączeniami oferta Wizz Air będzie składać się z ponad 110 000 miejsc w sprzedaży z Burgas w 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie od 20 czerwca linia uruchomi nowe połączenie z Wrocławia do Splitu. Trasa do Chorwacji obsługiwana będzie raz w tygodniu, w niedzielę, podano również.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, jej flota składa się z ok. 120 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z ok. 25 baz na ponad 700 trasach łączących ponad 150 lokalizacji w ok. 45 krajach.