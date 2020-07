Wizz Air umożliwi personelowi pokładowemu- także z Polski - szkolenie na pilotów

"Cieszymy się, że możemy uruchomić wiodący w branży program 'od personelu pokładowego do kapitana', przeznaczony dla stewardów Wizz, których marzeniem jest zostać pilotami. Jest to dla nich okazja do rozwoju kariery i rozwoju w firmie, ponieważ linia lotnicza stale rozwija flotę i siatkę tras. Wierzymy, że ten program będzie również wspierał równość płci w lotnictwie i jego zrównoważony rozwój" - powiedział szef operacji lotniczych i wyszkolenia pilotów Darwin Triggs.