Wizz Air uruchomi loty z Rzeszowa, pierwsza trasa do Eindhoven

"Wizz Air kontynuuje rozwój siatki niskokosztowych połączeń w Polsce. Z ogromną radością ogłaszamy naszą pierwszą trasę z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka do Eindhoven, przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie protokołów dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Jesteśmy przekonani, że nasze nowe połączenie do Niderlandów zyska uznanie wśród naszych klientów. Nasza polska załoga serdecznie zaprasza Państwa na pokład samolotów z młodej floty Wizz Air" - powiedział członek zarządu ds. handlowych George Michalopoulos, cytowany w komunikacie.

"Dzisiejsza wiadomość to przełomowy moment w historii portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Naszym strategicznym celem jest zwiększanie liczby współpracujących z nami przewoźników, dlatego doceniamy decyzję linii Wizz Air, by rozpocząć operowanie z naszego lotniska. Mam nadzieję, że nowa trasa to początek długoterminowej współpracy umożliwiającej rozwój naszej siatki połączeń" - dodał prezes portu Adam Hamryszczak.