Wizz Air zamyka wszystkie bazy w Polsce do 1 maja

W wyniku ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego restrykcji obowiązujących od 15 marca 2020 roku dotyczących wszystkich międzynarodowych połączeń lotniczych do Polski, linia zawiesiła wszystkie loty z i do Polski do odwołania. Od 15 marca 2020 roku obcokrajowcy nie mogą być wpuszczani do Polski, a obywatele Polski przybywający z zagranicy są poddawani kwarantannie, przypomniał Wizz.