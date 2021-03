Władysław Baka nie żyje. Był prezesem NBP

ZBP na swojej stronie internetowej przypomina, że profesor Władysław Baka w latach 1980-1990 tworzył koncepcję reformy gospodarczej oraz rynkowej przebudowy polskiej bankowości. Od 1981 roku do 1985 roku był ministrem - członkiem Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu do spraw reformy gospodarczej.

Szefem banku wszystkich banków - jak nazywa się potocznie NBP - był dwukrotnie. Najpierw w okresie od 13 listopada1985 do 13 lipca 1988. Zastąpił go na nieco ponad rok Zdzisław Pakuła. Po tym czasie wrócił na stanowisko prezesa i zajmował je od 12 września 1989 do 24 stycznia 1991 roku.