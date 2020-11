Władze Mercatora spieniężają akcje. Tylko w tym roku ich wartość wzrosła ponad 40-krotnie

Mercator Medical to jeden z największych wygranych pandemii. Wywołany nią popyt na produkowane przez firmę rękawice jednorazowe osiągnął tak wielki poziom, że spółka może się pochwalić ogromnymi zyskami, a to przełożyło się też na wycenę akcji na giełdzie.

Z okazji do spieniężenia tego sukcesu skorzystało w ostatnich dniach kilka osób wysoko postawionych w firmie. Mowa o trzech członkach zarządu oraz osobie z rodziny prezesa. W sumie ze sprzedaży swoich akcji zainkasowali prawie 12 mln zł. Ta sama pula chwilę przed pandemią miałaby wartość około 280 tys. zł.

Mowa m.in. o Witoldzie Kruszewskim odpowiedzialnym w firmie za finanse. Do sprzedaży kilku tysięcy akcji przyznali się też Dariusz Krezymon i Monika Żyznowska. Na liście znalazł się też jeszcze jeden członek rodziny prezesa Mercatora - Elżbieta Żyznowska.

Skąd ta wyprzedaż akcji? Czy inwestorzy powinni się niepokoić, że władze spółki pozbywają się jej swoich udziałów? Sam Witold Kruszewski w rozmowie z PAP wskazał, że to "zaplanowana dywersyfikacja majątku osobistego".

Trzeba przyznać, że sprzedane akcje stanowią bardzo małą część wszystkich udziałów. To zaledwie 0,3 proc. kapitału spółki wartej według obecnej ceny akcji około 4,5 mld zł.

"Jeśli chodzi o sprzedaż pakietu większościowego, to w ogóle nie biorę tego pod uwagę. Moim założeniem w tej chwili jest, by ten pakiet był jak najdłużej w naszych rękach i w rękach rodziny. Jeśli chodzi o sprzedaż akcji małych pakietów, to jeszcze tego nigdy nie zrobiłem, nie sprzedałem ani jednej akcji od 24 lat, od kiedy mam tę firmę" - przyznał.