Włoska firma Supermercato24 przejęła serwis Szopi.pl

"Przejęcie Szopi.pl to pierwszy krok w stronę strategii międzynarodowej ekspansji, wspierany przez wyspecjalizowanych inwestorów, fundusze venture capital: FII Tech Growth, 360 Capital oraz Innogest. Konsolidacja umożliwia również rozwijanie strategicznych partnerstw na polskim rynku - sklepów i sieci handlowych. To z kolei służy do zbudowania potencjału umożliwiającego ekspansję na kolejnych rynkach międzynarodowych. Platforma Szopi.pl będzie zintegrowana z Supermercato24 na początku 2020 roku" - czytamy w komunikacie.