Wolt Polska oczekuje dynamicznego wzrostu rynku delivery, planuje kolejne miasta

"Obecnie możemy wyróżnić czterech dużych graczy, którzy oferują kompleksową usługę dostawy, czyli platformę zamówień online, obsługę płatności oraz dowóz jedzenia. Na rynku obecne są również podmioty, które jedynie pośredniczą w procesie zamówienia, udostępniając aplikację do zamówień. Wreszcie poszczególne restauracje oferują własne dowozy. Żaden z rynków, czy to w Europie czy poza Europą, na których Wolt oferuje swoje usługi nie jest tak konkurencyjny. Sam rynek food delivery w Polsce rośnie bardzo dynamicznie ale charakteryzuje się relatywnie niskimi cenami w restauracjach" - stwierdził Jedraszak.

"Mając to na uwadze, uruchomiliśmy też usługę Wolt Market, dzięki której klienci mogą zamawiać do domu świeże podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, nabiał, artykuły kosmetyczne czy chemię gospodarczą. Realizujemy również dostawy ze sklepów mięsnych i delikatesów. To, co nas wyróżnia to, że oferujemy wyłącznie produkty o najwyższej jakości, a czas dostawy nie przekracza 35 minut" - podsumował general manager Wolt Polska.