Wpis Sławomira Mentzena trafi pod lupę KNF? Poseł usunął go po uwagach prawników

Mentzen o znikającym wpisie: kierowałem się opinią prawników

Sławomir Mentzen, zapytany przez nas o możliwe naruszenie przepisów, odpowiada: - Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, w odniesieniu do transakcji dokonywanych na akcjach Mentzen S.A., zobowiązany jestem przede wszystkim do zawiadamiania spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej zawartej transakcji. Co do zasady nie ma żadnych przepisów, które zabraniają informować o transakcjach, które mógłbym chcieć zrealizować w przyszłości.