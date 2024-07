Spektakularny debiut spółki Mentzena na NewConnect. Akcje zyskują prawie 80 proc.

We wtorek, 2 lipca 2024 roku, spółka Mentzen SA zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut okazał się sukcesem. Kurs akcji w ciągu dnia osiągnął poziom 63,50 zł, co oznacza wzrost o 76,39 proc. w stosunku do ceny emisyjnej wynoszącej 36 zł. Wartość obrotu przekroczyła 11,4 mln zł, a liczba zawartych transakcji wyniosła 3871.