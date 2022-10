Wskaźniki analizy technicznej – czym są, podział, skuteczność

Czym są wskaźniki analizy technicznej i jak z nich korzystać?

Kiedy wykonywana jest analiza techniczna i na czym polega?

Analiza techniczna jest jedną z metod analizy sytuacji rynkowej i instrumentów finansowych. Opiera się ona na założeniu, że ceny podlegają trendom i zmierzają w określonym kierunku – zmiana ceny może być na plus lub na minus. Podstawowym prawem ekonomicznym rządzącym rynkiem jest prawo podaży i popytu . To właśnie te dwie siły, zgodnie z założeniami analizy technicznej, decydują o cenach akcji. Ponadto zakłada się, że zjawiska giełdowe wyprzedzają czasowo zjawiska ekonomiczne, a rynek dyskontuje przyszłość.

Daje ona odpowiedź na pytanie, czy trend występujący na rynku będzie kontynuowany, kiedy się odwróci lub zostanie ustanowiony zupełnie nowy. Wykorzystywana jest ona przez inwestorów do wspierania procesów decyzyjnych. Analiza techniczna polega na skupieniu całej uwagi osoby, która ją wykonuje, na wykresach czy ruchach cenowych. Można więc śmiało powiedzieć, że służy ona do badania zachowań rynku za pomocą wykresów.

Klasyfikacja wskaźników analizy technicznej

Rodzaje wskaźników analizy technicznej

Istnieje wiele różnego rodzaju wskaźników analizy technicznej wykorzystywanych przez inwestorów przy podejmowaniu swoich decyzji, ale do najważniejszych z nich można zaliczyć:

średnią kroczącą,

RSI,

stochastyczne RSI,

wstęgi Bollingera,

MACD – Moving Average Convergence/Divergence.

Średnia krocząca, w skrócie MA, wygładza kurs, odrzucając tak zwany hałas rynkowy. Można na jej podstawie określić kierunek trendu. Wylicza się ją na podstawie danych historycznych i dwa najbardziej popularne rodzaje średniej kroczącej to:

wykładnicza średnia krocząca,

prosta średnia krocząca.

Wskaźnik RSI to wskaźnik siły relatywnej, który opiera się o rynkowe momentum. Pokazuje, czy dany instrument jest wykupiony bądź wyprzedany. Oblicza się go poprzez pomiar wielkości ostatnich zmian ceny, a dane są następnie wyświetlane w formie oscylatora osiągającego wartości z przedziału od 0 do 100. RSI pokazuje tempo, przy którym zmienia się cena. Pęd rośnie wraz ze stawką, ale trend wzrostowy wzmacnia się wraz z większą liczbą chętnych do kupna. Jeśli pęd maleje przy równoczesnym wzroście ceny, to najprawdopodobniej sprzedawcy w krótkim czasie przejmą kontrolę nad kursem. Wartości RSI powyżej 70 wskazują na wykupienie rynku, a wartości poniżej 30 – na wyprzedanie.