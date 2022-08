Analiza fundamentalna – do czego jest wykorzystywana?

Analiza fundamentalna – co to takiego?

Istnieje wiele różnego rodzaju analiz, jakie pozwalają na ocenę kondycji spółki, gospodarki itp. Zalicza się do nich również analizę fundamentalną. Co to jest? To jedna z podstawowych technik analizy rynku kapitałowego, która opiera się na fundamentach działalności np. emitenta papieru wartościowego. Z założenia analizy fundamentalnej im lepsza jest kondycja finansowa emitenta, tym automatycznie wyższa powinna być wartość jego akcji czy emitowanych obligacji, dlatego taka inwestycja będzie atrakcyjniejsza.