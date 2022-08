Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia i jak go liczyć?

Czym jest zadłużenie ogólne?

Przedsiębiorstwo w toku swojej działalności buduje swoją strukturę kapitałową . Ma należności, ale i wydatki. Jeśli nie znajdują one pokrycia w dochodach, firma musi znaleźć zewnętrzne źródła finansowania , przez co powstają długi. Zadłużenie ogólne może być definiowane jako ogół zobowiązań danego podmiotu i rezerw na zobowiązania.

Czym jest wskaźnik zadłużenia ogólnego?

W analizach finansowych obliczany może być wskaźnik zadłużenia ogólnego, z języka angielskiego nazywany debit ratio. Obrazuje on stosunek kapitału obcego do aktywów występujących w przedsiębiorstwie. Jest wskaźnikiem syntetycznym, co oznacza, że uwzględnia wiele różnego rodzaju aspektów zadłużenia firmy, a nie tylko zakres dotyczący pewnego okresu działania lub obszaru działalności.