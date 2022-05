Bilans roczny firmy – kto powinien go sporządzić?

Bilans roczny firmy – co to takiego?

Interpretacja pojęcia bilansu rocznego jest jednoznaczna. Mamy do czynienia z zestawieniem zysków i strat przedsiębiorstwa za ostatnie 12 miesięcy. Bilans firmy to inaczej jej roczne sprawozdanie, uwzględniające wszelkie informacje dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz informujące o wynikach jego działalności czy zachodzących zmianach w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Dokument powinien zawierać wszystkie dane natury finansowej dotyczące rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Kto sporządza sprawozdania finansowe?

Nie ma żadnego znaczenia dla nałożonego odgórnie obowiązku przygotowania rocznego sprawozdania finansowego to, w jakiej formie prowadzi swoją działalność gospodarczą przedsiębiorca. Istotne jest tylko to, jaką wybrał metodę ewidencjonowania swoich przychodów i kosztów w firmie.

Oświadczenie o braku obowiązku sprawozdania rocznego

Jednocześnie są one wówczas zobowiązane do złożenia we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia kończącego rok obrotowy. Oświadczenie to można złożyć elektronicznie, w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Należy je zatwierdzić podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym, a składa je co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu.