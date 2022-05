Czym jest grupa kapitałowa i po co się ją tworzy?

Czym jest grupa kapitałowa?

Grupa kapitałowa to pojęcie, które ma swoje umocowanie prawne m.in. w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Grupa kapitałowa musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów, pomiędzy którymi istnieje związek kapitałowy . Są to podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych o odrębnej samodzielności prawnej.

- posiada udziały w jednostce zależnej i w okresie od poprzedniego roku obrotowego do momentu złożenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy więcej niż połowę składu stanowią osoby powołane przez jednostkę dominującą do pełnienia funkcji zarządzających, nadzorujących i administrujących.

Jakie są motywy powstawania grup kapitałowych?

Grupy kapitałowe powstają w bardzo różnych celach i ze względu na to wyróżnia się ich podstawowe typy. Finansowe grupy kapitałowe powstają po to, by maksymalizować zyski i korzyści ekonomiczne, a minimalizować ryzyko finansowe. Z kolei zarządcze grupy kapitałowe powstają jako element strategii kontrolowania i lepszego zarządzania działaniem spółek-córek. Operacyjne grupy kapitałowe to z kolei struktury powstałe w celu umocnienia pozycji na rynki spółki-matki w obszarze działalności operacyjnej dzięki działaniom spółek-córek.