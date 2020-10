Wyborowa Pernod Ricard celuje w mniejsze sklepy i sieci, przyspiesza cyfryzację

"Dzięki bogatemu portfolio produktów z różnych kategorii, możemy czuć się stabilnie, ponieważ pandemia nie zmieniła naszej strategii. Jedną z naszych obserwacji jest docenienie przez konsumentów roli mniejszych sklepów, które stały się jednym z głównym punktów zakupów w czasie lockdownu. Jeśli dodamy do tego regionalne sieci handlowe i ich dostępność oraz zasięg, to stał się to dla nas niezwykle istotny kanał dystrybucji. W tych dwóch obszarach widzimy duże perspektywy rozwoju" - powiedział ISBtech Audan.