Wyniki Allegro lepsze od oczekiwań analityków. Odsłonili karty za pierwszy kwartał

Przychody grupy Allegro wzrosły o 6,6 proc. do 2 mld 475,3 mln zł wobec 2 mld 479 mln z konsensusu. Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca Grupę MALL i WE|DO, wzrosła o 8,9 proc. rdr. do 14,31 mld zł. Wzrost wartości sprzedanych towarów brutto (GMV) w Polsce wyniósł 10 proc. rdr w pierwszym kwartale do 13,6 mld zł.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro w Polsce wzrosła, osiągając poziom 14,8 mln na koniec marca. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się o 5,8 proc. rdr do 3790 zł rocznie.

Platforma Allegro.sk wystartowała na Słowacji, debiutując niecały rok po Allegro.cz w Czechach. Allegro kontynuuje stopniowy międzynarodowy rozwój i ma 19,9 mln aktywnych kupujących w regionie.

Średnia prowizja od sprzedaży (take rate) w I kwartale w grupie wrosła do 12,11 proc. z 11,04 proc. rok wcześniej. Dla działalności w Polsce take rate wzrósł do 12,18 proc. z 11,02 proc. Dla działalności międzynarodowej spadł do 9,42 proc. z 12,88 proc.

Wartość GMV sfinansowanego za pomocą Allegro Pay wyniosła 2,1 mld zł, czyli 14,4 proc. całości w pierwszym kwartale.

Grupa Allegro miała w pierwszym kwartale 2024 roku 241,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Konsensus zakładał 254,6 mln zł zysku netto.

- Jesteśmy mocni w Polsce i coraz silniejsi za granicą po udanym starcie Allegro.sk na Słowacji. Obecnie mamy już 20 mln aktywnych kupujących w całym regionie, z czego ponad 5 mln poza Polską. I nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dzięki Allegro.cz i Allegro.sk zwiększyliśmy pulę naszych potencjalnych klientek i klientów o łącznie około 16 mln, a uruchamiając nasze platformy w 5 nowych krajach, w których już działamy, zamierzamy prawie podwoić 38-mln bazę potencjalnych klientów, którą mamy w Polsce - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Roy Perticucci, prezes Allegro

Allegro. sk wystartowało mniej niż rok po debiucie Allegro.cz, ponieważ dzięki czeskiej platformie zyskaliśmy świetny podręcznik dla kolejnych międzynarodowych wdrożeń. Nasz model ekspansji nie angażuje znacznych aktywów, co oznacza coraz niższe inwestycje kapitałowe z każdą nową platformą przy jednoczesnym zwiększaniu zasięgu i generowaniu nowego GMV. Każda uruchamiana przez nas platforma z miejsca daje lokalnym konsumentom dostęp do największej oferty na ich rodzimym rynku, oferując jednocześnie sprzedającym nowe możliwości dotarcia do szerszej grupy odbiorców - dodał.

