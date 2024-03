Wyniki Biedronki pociągnęły za sobą Dino. Tąpnięcie na giełdzie

W środę Jeronimo Martins opublikowało raport o wynikach za 2023 r. W ciągu 12 miesięcy Grupa wypracowała 756 mln euro zysku netto. To o 28,2 proc. więcej niż w 2022 r. W 2023 r. EBITDA grupy wzrosła natomiast o 17 proc. do 2,16 mld euro. Przychody poszły z kolei w górę o 20,6 proc. do 30,6 mld euro.