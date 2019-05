Wyniki PGE. Miliard poszło na uprawnienia CO2 w jednym kwartale

"Ceny uprawnień do emisji CO2 w pierwszym kwartale 2019 roku były o 115 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku bazowego" - skarży się PGE w raporcie kwartalnym. Koszty z tym związane, biorąc nawet pod uwagę otrzymane darmowe uprawnienia, to aż 976 mln zł w samym tylko pierwszym kwartale - podaje spółka w prezentacji do raportu finansowego.