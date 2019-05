X-Trade miało 0,76 mln zł zysku netto, 0,21 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"W I kwartale 2019 r. XTB wypracowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4 mln zł zysku kwartał wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 40,9 mln zł (IV kw. 2018: 42,8 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 41,1 mln zł (IV kw. 2018: 40,9 mln zł). W okresie grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 6 843 co oznacza wzrost o 19,2% k/k. Sytuacja na rynkach finansowych i towarowych stwarzała ograniczone możliwości do zarobku dla klientów XTB. Przełożyło się to na zrealizowane przez nich wolumeny obrotów oraz na poziom przychodów grupy" - czytamy w raporcie.