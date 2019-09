XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

"Prognozowana liczba to początek budowania rodziny patentowej w ramach różnych pól aplikacyjnych. Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na ich wartość. Moim osobistym celem jest, aby XTPL miało wycenę liczoną w miliardach dolarów, zatem długofalowo liczba patentów musi być w naszym przypadku znacząca. Zamierzamy dostarczyć na globalny rynek coś więcej niż produkt - chcemy, by nasza przełomowa technologia przyczyniła się do rewolucyjnych zmian w przemyśle i umożliwiła skokowy postęp w produkcji dla wielu branż. W poważnej rynkowej grze, zwłaszcza w wymiarze globalnym, nie chodzi o to, żeby osiągnąć chwilowy zysk, ale o to, by uzyskać na rynku stałą przewagę nad innymi graczami" - powiedział prezes oraz współtwórca XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.