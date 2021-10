Zainwestuj w marzenia Amerykanów. Konkurent Tesli wchodzi na giełdę

Ostatnie lata działań Riviana to istna eksplozja rozwoju pod względem liczby ludzi, sponsorów i partnerów. W jej rozwój zainwestowało wielu poważnych graczy, w tym Amazon i Ford Motor. Firma pozyskała do tej pory 10,5 mld dolarów. Teraz przyszedł czas na ofertę publiczną – i to w czasie, gdy firma jest wciąż jeszcze na etapie start-upu, bo jej produkty nie są jeszcze powszechnie dostępne i jedyne, co rynek do tej pory widział, to prototypy – produkcja seryjna rozpoczęła się dopiero we wrześniu tego roku.