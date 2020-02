Zakończenie inwestycji Siarzewo planowane na 2028 r., koszt to ponad 2 mld zł

"Nadal brakuje nam pełnego finansowania tego stopnia wodnego, tej inwestycji. W koncepcji przygotowanej przez firmę Energa była mowa o 2 mld zł. Rzecz w tym, że ta koncepcja była przygotowana dla stopnia wodnego tylko w kontekście produkcji 1 śluzy, co jest nie do przyjęcia (..) w korekcie są 2 śluzy" - powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zaznaczył, że zlecono analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. "Ja mogę na chwilę obecną powiedzieć, że będzie to znacznie więcej niż 2 mld zł" - zaznaczył.

"Przypominam, że będzie on realizowany co najmniej do 2028 roku, więc te środki będą rozdzielone na lata" - dodał.