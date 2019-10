technologie 14 minut temu

Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje wydanie 12 gier

Zaktualizowany plan wydawniczy No Gravity Games obejmuje 12 gier, których premiery zaplanowane są na okres od października 2019 r. do II kw. 2020 r., podała spółka. Po aktualizacji planu wydawniczego celem spółki jest osiągnięcie w roku 2019 łącznego poziomu sprzedaży gier w wysokości co najmniej 210 tys. egzemplarzy.