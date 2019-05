Zalando umożliwiło odbiór przesyłek w wybranych sklepach Żabka i Freshmarket

"Zalando, wiodąca platforma modowo-lifestyle'owa, udostępnia szeroką bazę ponad 5 000 punktów odbioru przesyłek tzw. Pick Up Points, należących do sieci DHL Parcel. Od dzisiaj, w wybranych lokalizacjach sieci usługowych Żabka i Freshmarket, użytkownicy platformy będą mogli odbierać swoje zamówienia z Zalando. W punktach dostępna będzie płatność gotówką i kartą, a paczki będą czekały na odbiorców przez 7 dni od daty ich doręczenia" - czytamy w komunikacie.

Od wiosny 2018 r. klienci Zalando mogą dokonywać zwrotów produktów zamówionych na platformie w całej sieci 6 500 punktów partnerskich DHL Parcel. Widząc rosnące zainteresowanie placówkami "Drop off Points", firma zdecydowała się na wprowadzenie do swojej oferty w Polsce również punktów "Pick Up Points", dających możliwość odbierania przesyłek, wskazano także.

"Punkty odbioru to zdecydowanie bardzo rozwojowy rynek. Rosnąca liczba użytkowników i ich pozytywne oceny potwierdzają, że to dobry kierunek dla dalszych inwestycji. Rok do roku liczba przesyłek obsługiwanych w naszych punktach rośnie ponad 6-krotnie. Jak prognozują specjaliści z firm consultingowych, sprzedaż w sieci osiągnie niedługo 10% wartości całego handlu detalicznego w naszym kraju. To 'boom', którego nie da się zatrzymać, a punkty partnerskie to opcja, która dobrze odpowiada na potrzeby konsumentów w ramach tzw. ostatniej mili" - powiedział kierownik ds. sieci punktów dostępu DHL Parcel Maciej Dudek, cytowany w materiale.

"Maksymalne ułatwianie ścieżki zakupowej klienta, od złożenia zamówienia na stronie i płatność, po szybką i wygodną dostawę, jest kluczowym wyznacznikiem strategii Zalando. Poszerzenie zakresu usług dostawczych to zaś kolejny krok w dostosowaniu oferty Zalando do polskiego rynku. Stale obserwujemy rynek, badamy potrzeby naszych klientów i dostosowujemy nasze rozwiązania niemal w każdym aspekcie działalności platformy. Wszystko po to, aby osiągnąć nasz nadrzędny cel - sprawić, by platforma Zalando była pierwszym miejscem, do którego trafiają konsumenci, gdy myślą o modzie - tak zwany starting point for fashion" - dodał Dawid Pożoga z Zalando SE .

Szybka i bezproblemowa dostawa jest jednym z głównych celów strategii operacyjnej Zalando, którą marka konsekwentnie realizuje. Firma stale udoskonala proces dostarczania paczek, wprowadzając na poszczególne rynki dodatkowe usługi w tym obszarze, jak np. Same Day Delivery czyli dostawa w dniu złożenia zamówienia. Zalando testuje również, w wybranych lokalizacjach, innowacyjne i niekonwencjonalne sposoby dostaw - na przykład doręczanie zamówień do wnętrza domu klienta z użyciem technologii inteligentnego zamka w Belgii, podsumowano.

Zalando jest wiodącą w Europie platformą modową i lifestyle'ową dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Firma z siedzibą w Berlinie oferuje swoim klientom szeroki wybór takich artykułów lifestyle'owych jak buty, odzież, akcesoria i produkty kosmetyczne z darmową dostawą i zwrotem. W asortymencie znajduje się blisko 2 000 marek zarówno znanych na całym świecie, produktów lokalnych projektantów, jak i marki własne.

