Zamknięcie Morza Bałtyckiego dla rosyjskich statków. Pieskow odpowiada

- Chciałbym zapytać pana prezydenta Łotwy, co zrobimy z Morzem Bałtyckim, kiedy już wkrótce wyjdzie na jaw prawda o tych, którzy stoją i byli za atakiem terrorystycznym na Nord Stream. Co zaproponuje wówczas zrobić z Morzem Bałtyckim? – pytał Pieskow w rozmowie z agencją TASS.

Jak przekonywał, Rosja " nie miała i nigdy nie będzie miała nic wspólnego " z takimi incydentami jak uszkodzenie rurociągu Balticconnector. Podkreślił, że nie ma obiektywnych dowodów na udział Federacji Rosyjskiej w doprowadzeniu do wycieku z gazociągu i wstrzymaniu jego pracy - pisze "Kommiersant".

Pieskow odniósł się do sugestii prezydenta Łotwy, że NATO powinno rozważyć zamknięcie żeglugi na Morzu Bałtyckim, by chronić infrastrukturę krytyczną.

"Można zatrzymać statki"

Edgars Rinkeviczs w pytany był o w telewizji o to, jaka powinna być odpowiedź NATO na uszkodzenie gazociągu Balticconnector i dwóch kabli. Zaznaczył, że przede wszystkim trzeba poczekać na wyniki dochodzenia w tej sprawie - pisze portal LSM.

- Rozmawiałem z prezydentami Finlandii i Estonii i mniej więcej jest jasne, w jakim kierunku to zmierza - dodał.

Kwestia praw morskich

- Oczywiście to jest kwestia wielu praw morskich, ale jeśli będzie ewidentnie udowodnione, że to Rosja, to (...) w celu ochrony naszej infrastruktury krytycznej trzeba mówić o tym, że możemy zamknąć Morze Bałtyckie - kontynuował prezydent.