Zaskakujące wyniki JSW. Rynek się tego nie spodziewał

Choć sprzedaż węgla koksującego spadła rok do roku o 15 proc., to przychody z tego tytułu o 12 proc. Rosła natomiast sprzedaż węgla energetycznego. Licząc łącznie węgiel koksujący i energetyczny, przychody spadły o 7 proc.

Rezultatem jest spadek zysków. EBITDA w pierwszym kwartale obniżyła się do 542 mln zł z 1 126 mln zł rok wcześniej. W porównaniu z czwartym kwartałem to jednak właśnie zysk EBITDA segmentu węglowego poprawił się najbardziej (o 116 mln zł) i zdecydował o większych zyskach grupy JSW.

W przypadku koksu, przez lata spółka miała kłopot by wykazywać na jego produkcji zyski. Ale w pierwszym kwartale zysk jak najbardziej był. EBITDA osiągnęła poziom 125,6 mln zł w porównaniu do 55,7 mln zł rok temu. I to mimo, że do odbiorców JSW trafiło 846 tys. ton koksu, czyli o 3 tys. ton mniej niż rok wcześniej.