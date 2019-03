Import węgla bije kolejne rekordy. Wagony jadą głównie z Rosji

Do tej pory rekordowy był 2011 rok. Wówczas poziom importu wyniósł jednak "zaledwie" 14,99 mln ton. Dziś jest to o prawie 5 mln ton, czyli jedną trzecią więcej. Tym samym sprawdziły się przewidywania ekspertów, którzy już jesienią ubiegłego roku wskazywali, że 2018 może być rekordowym rokiem.

Aż 13,5 mln ton przyjechało do Polski ze wschodu, a konkretniej z Rosji. To zdecydowany lider pod tym względem. Drugie na liście Stany Zjednoczone to niewiele ponad 1,5 mln ton.