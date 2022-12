Zbliża się nowy limit na rosyjską ropę. Jej cena rośnie

Agencja podaje, że właściciele, którzy wciąż skłonni są transportować rosyjską ropę, zwiększają opłaty za ryzyko z nią związane. Z relacji maklerów wynika, że stawki po 5 grudnia - czyli dacie, od której zaczną obowiązywać nowe sankcje Unii Europejskiej - za przewozy z Morza Bałtyckiego do Indii obecnie wynoszą ok. 15 mln dolarów, czyli 20 dolarów za baryłkę. To gwałtowny wzrost kosztów wahających się wcześniej w granicach 9-11,5 mln dolarów.