Grecja kolejnym hamulcowym sankcji na rosyjską ropę. Jest potęgą morską, zarabia na niej fortunę

Problem w tym, że Unia wciąż nie może się porozumieć w kwestii ostatecznego kształtu kolejnego pakietu sanacji. Po Węgrzech i Słowacji, które obawiają się skutków embarga na rosyjską ropę, do hamulcowych dołączyły kolejne kraje - niezgadzające się tym razem na ograniczenia w transporcie morskim.

- Już wiadomo, że dla części państw ograniczenia transportu morskiego będą bolesne. To dlatego sprzeciwiają się im Grecja, Malta czy choćby Cypr - zaznacza w rozmowie z money.pl Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. - W państwach tych zarejestrowanych jest wiele tankowców. W obecnej sytuacji ich konkurencyjność względem jednostek zarejestrowanych w krajach, które nie przyłączyły się do sankcji, spadnie - tłumaczy.

Grecja potęgą morską

- Grecja jest jednym z kluczowych krajów w morskim transporcie ropy - podkreśla w rozmowie z money.pl analityk surowcowy e-Petrol.pl dr Jakub Bogucki. - Według danych IHS Global Limited, niemal co trzeci tankowiec naftowy jest własnością przewoźników z tego kraju, dlatego m.in. Grecja oskarżana jest o "pomaganie Rosji" w obchodzeniu sankcji związanych ze sprzedażą ropy. Mimo zakazu dostarczania ropy drogą morską do europejskich portów wolumen rosyjskiej ropy nie uległ specjalnemu zmniejszeniu. Jak podawał "Die Welt", wynikało to z aktywnego działania greckich operatorów tankowców - dodaje.