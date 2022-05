Unia chce zatopić czarne złoto Putina. Uderzy w nieoczywiste miejsce

Tankowce pod obcą banderą

"Tu nie może być luk"

Jak wyjaśnia ekspert, polega on na automatycznym sankcjonowaniu każdej firmy – czy to armatora, czy tradera, ubezpieczyciela czy firmy przeładunkowej, która realizowałaby usługi związane z naznaczonym produktem.

Co ciekawe, już same przecieki dotyczące planowanych rozwiązań Unii odniosły pośredni skutek. – W ostatnich tygodniach obserwujemy dużą aktywność największej rosyjskiej firmy transportującej ropę – Sovcomflot. Ma ona ponad 120 tankowców. Teraz planuje sprzedać 40 tankowców głównie do Chin i Emiratów Arabskich. Choć oficjalnie za główny powód podaje się konieczność pozyskania pieniędzy na spłatę kredytów, to może być to próba wyprowadzenia tej floty spod ewentualnych sankcji – wskazuje Iwona Wiśniewska.