To Chiny będą cichym Brutusem Rosji? Budują potęgę kosztem Moskwy

Chiny raz po raz podkreślają przyjacielskie stosunki z Rosją . Uściski dłoni, słowa poparcia, a nawet jednoznaczna krytyka nałożonych sankcji. Do tego kolejne umowy handlowe i deklaracja szerszej współpracy gazowej. Pekin wciąż kupuje rosyjski surowiec, a nawet deklaruje zwiększenie importu i udział w budowie kolejnego gazociągu.

Choć oficjalnie Państwo Środka stoi przy Rosji, w pewnym aspekcie wspiera reżim Putina, to jednocześnie w cieniu ostrzy brutusowy sztylet.

Przecena dla przyjaciół

Przekonuje, że "Rosja z łatwością może przekierować eksport swoich ogromnych zasobów energetycznych z Zachodu do krajów, które naprawdę ich potrzebują". To jednak robienie dobrej miny do złej gry, czego dowodem jest desperacka zapowiedź, że Rosja jest gotowa sprzedawać ropę "przyjaznym krajom" w "każdym przedziale cenowym". Robi więc wszystko, aby zapewnić funkcjonowanie swojego przemysłu naftowego.