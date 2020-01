ZBP: Dokonano 5,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę ok. 280 mln zł w 2019 r.

"Tak znaczny wzrost liczby zastrzeżeń jest bardzo dobrą wiadomością dla nas wszystkich. Każdy utracony dokument tożsamości jest niestety potencjalnym narzędziem do wykorzystania w działalności przestępczej. Utrata tożsamości może być bardzo dotkliwa zarówno dla jej właściciela, jak i dla oszukanych firm i instytucji. Taki dokument - po zastrzeżeniu - staje się dla przestępców w zasadzie bezużyteczny" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Rozpoczynamy dziś kolejny etap społecznej kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Projekt prowadzimy od 2008 roku. W tym czasie liczba zastrzeganych dokumentów w skali roku wzrosła ponad dwukrotnie. Jednocześnie - w samym tylko sektorze bankowym i pożyczkowym zablokowaliśmy ponad 85 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 4,7 mld zł. Statystycznie, codziennie banki blokują 20 prób, w których przestępcy chcą ukraść łącznie ponad 1 mln zł. Dlatego tak istotne jest to, żebyśmy wszyscy zgłaszali w bankach fakt utraty dokumentu - nawet jeżeli nie mamy konta" - dodał koordynator kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone Grzegorz Kondek.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.