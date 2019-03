ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 17,2 mln w 2018

"IV kwartał minionego roku zamknął się rekordową liczbą umów bankowości internetowej wśród indywidualnych klientów banków. Po raz pierwszy przekroczyła ona 38 mln. W ujęciu kwartalnym przybyło 800 tys. nowych umów (2,2%). [...] Aktywność klientów korzystających z bankowości internetowej odnotowała natomiast nieznaczny spadek w stosunku do III kwartału 2018. Z BI aktywnie korzystało 17,2 mln osób - o 0,5% mniej k/k, jednak podobnie jak w przypadku liczby umów, w ujęciu rocznym przybyło 1,3 mln klientów (8,4%)" - czytamy w komunikacie.

Istotnie na koniec IV kwartału zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej. 8,7 mln klientów aktywnie logowało się do swojego banków za pomocą smartfonów i innych urządzeń mobilnych . W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku klientów ceniących sobie bankowość w telefonie przybyło o 800 tys. (10,5%), a od początku minionego roku o 2,4 mln (28%), podano również.

Na koniec IV kwartału liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosiła 2,49 mln. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP w dalszym ciągu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z danymi na koniec grudnia 2018 r. ponad 1,58 mln klientów MSP loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu, wskazano także.