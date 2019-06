ZBP: Prawie połowa nastolatków do 18. r. życia ma konto w banku 

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, własne konto bankowe można posiadać od momentu ukończenia 13. roku życia. Wówczas, po osiągnięciu przez dziecko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli również zarządzania swoimi pieniędzmi, rodzic może mu otworzyć rachunek bankowy.

Odsetek nastolatków, którzy otwierają pierwsze konto bankowe wynosi: 16% dla osób w wieku 13-15 lat, 30% dla osób w wieku 16-18 lat, 42% dla wieku 19-23 lat.

"Z najnowszych badań ZBP wynika, że brak opłat za prowadzenie rachunku oraz za wydanie i korzystanie z karty debetowej to kluczowe czynniki dla klienta zakładającego pierwsze konto dla swojego dziecka, wskazywane odpowiednio przez 95% i 73% badanych. Co może martwić, mniej istotne są dedykowane programy oszczędnościowe (26%), czy system wspierający edukację finansową dziecka (8%)" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Dla 15% osób istotne są dodatkowe bonusy i zniżki dla dziecka, np. na wyjście do kina, dla 13% wysokość oprocentowania rachunku przypisanego do konta, a dla 8% - system transakcyjny wspierający edukację finansową dziecka.

ZBP zwraca uwagę, że w ponad połowie przypadków (57%) ważnym motywem przy wyborze oferty dla dzieci pozostaje możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, co wpisuje się w dynamiczny rozwój bankowości mobilnej w Polsce - na koniec 2018 r. ponad 8,7 mln Polaków aktywnie korzystało z bankowej aplikacji mobilnej, co de facto oznacza, że co drugi aktywny użytkownik bankowości elektronicznej chętnie korzysta z usług bankowych przez swój smartfon lub tablet. Jednocześnie, prognozy bankowców przewidują, że jeszcze w tym roku liczba użytkowników bankowych aplikacji może przekroczyć 12 mln osób.

"Zauważalnie rośnie intensywność wykorzystania kanału 'mobile'. Duży udział w tym trendzie mają ludzie młodzi, którzy coraz częściej traktują aplikacje bankowe jako standardowe do pobrania obok najpopularniejszych aplikacji muzycznych czy społecznościowych. Potwierdzają to dane ZBP z kwietnia br., z których wynika, że 43% osób w wieku 15-24 lat zadeklarowało skorzystanie z bankowości mobilnej w ciągu ostatniego miesiąca. To wynik o 2 pkt proc. wyższy niż w przypadku tzw. Pokolenia X (czyli osób urodzonych po 1965 r.)" - czytamy także.

Młodzi Polacy jeszcze chętniej korzystają z bankowości internetowej - w kwietniu br. zadeklarowali, że w ciągu ostatniego miesiąca aż 61% z nich skorzystało z internetowego serwisu transakcyjnego swojego banku. Najmłodsi klienci banków w Polsce aż w 57% określili swoje doświadczenia z bankami jako zdecydowanie lub raczej pozytywnie, co jest wynikiem o 6 pkt proc. powyżej średniej.

"Ubankowienie Polaków systematycznie rośnie. Dziś ten poziom jest już bardzo blisko poziomów notowanych w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Jeszcze w roku 2006 wg danych NBP tylko co drugi Polak posiadał konto, dziś według badania 'Reputacja sektora bankowego 2019' ten odsetek kształtuje się na poziomie 89% Polaków powyżej 15. roku życia. W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy również zbieżną z ogólnym trendem dla społeczeństwa tendencję wzrostu ubankowienia w grupie najmłodszych klientów banków. O ile w 2009 zaledwie 40% nastolatków posiadało własny rachunek w banku, dzisiaj jest to już 80%, a więc jest to poziom niewiele mniejszy od wskaźnika dla całej populacji. Co więcej, bankowa inicjacja, a więc wiek, w jakim młodzi klienci po raz pierwszy wchodzą w relację z bankiem dokonuje się stosunkowo wcześnie. W blisko połowie przypadków (46%) przed osiągnięciem 18-go roku życia" - wyjaśnił Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Wskazał, że bez względu na rosnącą popularność korzystania z nowoczesnej bankowości i stosunkowo młody wiek, w którym ma miejsce pierwsza aktywność bankowa, kluczowy pozostaje rozwój wiedzy ekonomicznej i to od najmłodszych lat.

"Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Warszawskiego Instytutu Bankowości, w marcu br. aż 37% Polaków powyżej 18. roku życia (a nie starszych niż 34 lata) ocenia swoją znajomość wiedzy finansowej jako przeciętną. Ponadto, ponad połowa młodych osób (55%) przyznaje, że zdarza im się podpisać umowę finansową, nawet jeśli nie rozumieją wszystkich jej zapisów" - czytamy także.

Dane dotyczące wieku, w jakim klienci zakładają pierwsze konto bankowe oraz czynników najważniejszych przy zakładaniu pierwszego konta pochodzą z badania Monitor Bankowy, zrealizowanego w maju 2019 r. na zlecenie Związku Banków Polskich przez Instytut Kantar na próbie 120 dyrektorów placówek bankowych techniką wywiadów telefonicznych (CATI).

Badanie "Reputacja Polskiego Sektora Bankowego 2019" zawierające informacje na temat korzystania z bankowości mobilnej przez klientów należących do pokolenia "Z" zostało zrealizowane w marcu 2019 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polaków wieku 15+ metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI).

