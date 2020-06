ZBP: Rusza projekt szkoleniowy PolishCloud Academy

Dzięki otwarciu się na najnowsze rozwiązania technologiczne polskie banki mają szansę nie tylko zwiększyć swoją konkurencyjność, ale też zoptymalizować wiele procesów i zmniejszyć wydatki na IT, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwa systemów elektronicznych.

"Rozwiązania chmurowe otwierają przed bankami szereg nowych możliwości. Technologie, które do tej pory były niedostępne lub których wdrożenie zabierało dużo czasu stały się bardziej przyjazne, ale też i po prostu tańsze. Dzięki temu inicjatywy biznesowe stają się prostsze w realizacji od strony technicznej, ale też zmieniła się rola działów IT, które stają się równoważnym partnerem dla biznesu nie tylko odpowiadając na zapotrzebowanie, ale też kreując nowe pomysły biznesowe od strony technologii" - powiedział Adam Dzwonkowski z Microsoft , przewodniczący PolishCloud Academy, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał Łukasz Buczko z Google Poland, polski sektor bankowy już teraz wyróżnia się wyjątkową innowacją i tym samym dojrzałością technologiczną. Ogłoszenie inwestycji w Polsce przez globalnych dostawców usług chmurowych to kolejny krok, który przyśpieszy transformację cyfrową sektora finansowego. Ponadto - w jego opinii -pojawienie się w Polsce centrów przetwarzania danych oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz uczenia maszynowego umożliwi bankom znaczące ulepszenie dostarczanych przez nich usług swoim klientom, a także optymalizację operacji.

Istotnym krokiem ku przybliżeniu banków do wdrożenia rozwiązań chmurowych jest opublikowany niedawno standard Polish Cloud opracowany przez grupę roboczą przy ZBP. To kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach. Zawiera on praktyczną analizę istniejących aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego.