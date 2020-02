Zmiany w zarządzie JSW. Odwołany wiceprezes ds. handlu i powołany wiceprezes od rozwoju

JSW to kolejna państwowa spółka, w której dochodzi do wymiany kadr. Tym razem zmiany dotyczą wiceprezesów. Ze stanowiskiem pożegnał się Rafał Pasieka, który odpowiadał za kwestie związane z handlem.

Obowiązki Pasieki przejął prezes Włodzimierz Hereźniak. Jest to jednak tylko tymczasowe rozwiązanie, do momentu wyboru nowego wiceprezesa.

Do grona zarządzający dołączył za to Tomasz Duda. Najnowszy komunikat wskazuje, że obowiązki zastępcy prezesa zarządu do spraw rozwoju przejmie w czwartek 13 lutego.